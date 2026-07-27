Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: 0 - Venezia: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray: 0 - Venezia: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, 71'de John Yeboah Zamora, 75 (p) ve 90+2. dakikalarda Lion Lauberbach'ın attığı gole engel olamadı. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 23:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray'dan tatsız prova!

        Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

        Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaştı.

        Sarı Kırmızılılar, 71'de John Yeboah Zamora, 75'te (p) ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach'ın attığı gole çare bulamadı.

        Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı kaçırdı.

        BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTIDAN YARARLANAMADI

        Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, penaltı fırsatından yararlanamadı.

        Karşılaşmanın 90. dakikasında topun başına geçen Barış Alper'in vuruşunu kaleci Matteo Grandi kurtardı.

        REKLAM

        AVUSTURYA'DAKİ İKİ MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

        Galatasaray, Avusturya'da oynadığı iki maçta da yenildi.

        Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.

        71'de John Yeboah Zamora, 75'te (p) ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach'ın attığı gole çare bulamadı.

        GALATASARAY'IN SAHAYA ÇIKTIĞI İLK 11

        Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

        İkinci yarıya iyi başlayan İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 46. dakikasında Berat Luş'u oyuna soktu. Tecrübeli teknik adam, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Gabriel Sara, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu oyuna dahil ederken 79. dakikada da Leroy Sane, Eyüp Aydın, Elias Jelert ile Yusuf Sivaslıoğlu'nu sahaya sürdü.

        SARI KIRMIZILILAR İSTANBUL'A DÖNÜYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, 29 Temmuz’da Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek. Sarı-kırmızılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tetikçi 16 yaşında! Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!

        Adana'da insanın kanını donduran bir görüntü kaydedildi. Olayda PVC ustası Ali Güloğlu, 16 yaşındaki bir tetikçi tarafından katledildi. Güloğlu'yu öldüren 16 yaşındaki A.E.M. ile saldırıyı azmettirdiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek