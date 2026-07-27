Galatasaray: 0 - Venezia: 3 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaştı.

Sarı Kırmızılılar, 71'de John Yeboah Zamora, 75'te (p) ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach'ın attığı gole çare bulamadı.

Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı kaçırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTIDAN YARARLANAMADI

Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, penaltı fırsatından yararlanamadı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında topun başına geçen Barış Alper'in vuruşunu kaleci Matteo Grandi kurtardı.

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AVUSTURYA'DAKİ İKİ MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

Galatasaray, Avusturya'da oynadığı iki maçta da yenildi.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.

71'de John Yeboah Zamora, 75'te (p) ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach'ın attığı gole çare bulamadı.

GALATASARAY'IN SAHAYA ÇIKTIĞI İLK 11

Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

İkinci yarıya iyi başlayan İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 46. dakikasında Berat Luş'u oyuna soktu. Tecrübeli teknik adam, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Gabriel Sara, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu oyuna dahil ederken 79. dakikada da Leroy Sane, Eyüp Aydın, Elias Jelert ile Yusuf Sivaslıoğlu'nu sahaya sürdü.

SARI KIRMIZILILAR İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, 29 Temmuz’da Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek. Sarı-kırmızılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.