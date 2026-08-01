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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim'den Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim!

        Tahkim'den Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim!

        TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay men cezası verilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Mert Hakan'ın cezasına indirim!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

        Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.

        Kurul ayrıca, son olarak Adanaspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent'a doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.

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