Tahkim'den Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim!
TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay men cezası verilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.
Kurul ayrıca, son olarak Adanaspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent'a doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.
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