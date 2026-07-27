Pınar Altuğ: Hiç küs uyumadık

Ünlü oyuncu, "Evlilikten korkanlar sanıyor ki evlenince özgürlük bitecek, hayat zevksizleşecek. Hiç öyle bir şey yok. Eğer doğru eşi seçtiyseniz, hayatı paylaşmaktan keyif aldığınız biriyle birlikteyseniz hayat daha da güzel oluyor. Beraber eğlenebilmek lazım. Bence evlenin, evlilik çok güzel bir şey. Yağmur'la hiç tartışma olmaz. Belki ufak bir tartışma olacakken bile biter. Daha hiç küs uyumadık. Çünkü Yağmur tartışmayı sevmez konu oralara gidiyorsa hemen kaybolur" ifadelerini kullandı.