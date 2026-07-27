Pınar Altuğ: Hiç küs uyumadık
2008'de meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, mutlu evliliğin sırrını açıkladı
Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2008'de Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çiftin, 2009'da da Su adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
Son dönemde Youtube kanallarında yayınladıkları videolarla gündeme gelen ikili, mutlu evliliklerine dair açıklamalarda bulundu.
Pınar Altuğ, "Bir ilişkide sürekli birlikte olunmaz. Ara ara kendinizle olmalı, hobilerinizi yapmalısınız. Ben çalışıyorum, seramik kursuna gidiyorum. Turneye çıkıyorum. Yağmur kite yapıyor, ofise gidiyor. Fuarlara katılıyor. İlişkide tahammülün kalmadığı zaman derin nefes alacaksın çok işe yarıyor. Evlilik için çok yanlış bir algı var" dedi.
Ünlü oyuncu, "Evlilikten korkanlar sanıyor ki evlenince özgürlük bitecek, hayat zevksizleşecek. Hiç öyle bir şey yok. Eğer doğru eşi seçtiyseniz, hayatı paylaşmaktan keyif aldığınız biriyle birlikteyseniz hayat daha da güzel oluyor. Beraber eğlenebilmek lazım. Bence evlenin, evlilik çok güzel bir şey. Yağmur'la hiç tartışma olmaz. Belki ufak bir tartışma olacakken bile biter. Daha hiç küs uyumadık. Çünkü Yağmur tartışmayı sevmez konu oralara gidiyorsa hemen kaybolur" ifadelerini kullandı.
Altuğ ayrıca, "Benim için bir insanın biriyle evlenmesi için kendisine şu soruyu sorması lazım: Yaşlandığımda da yanımda olmasını istiyor muyum? Evet ben Yağmur'un her zaman yanımda olmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.