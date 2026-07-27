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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de Rafael Leao gelişmesi: Cihan Kamer, İtalya’da!

        Fenerbahçe’de Rafael Leao gelişmesi: Cihan Kamer, İtalya’da!

        Yeni sezon öncesi hücum hattındaki kaliteyi arttırmak isteyen Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, İtalyan devi Milan'ın golcüsü Rafael Leao'yla görüşmek için İtalya'ya gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den Leao için İtalya çıkarması!

        Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlu Yöneticisi Cihan Kamer, Milan'ın 27 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafael Leao'yla görüşmek için İtalya'ya gitti.

        Kamer’i taşıyan uçak iniş yaptı. Yarın ise Milan yetkilileriyle yüz yüze resmi görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Portekiz'in Sporting kulübünde yetişen Leao, Lille ve Milan'ın da formasını terletti.

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