Fenerbahçe’de Rafael Leao gelişmesi: Cihan Kamer, İtalya’da!
Yeni sezon öncesi hücum hattındaki kaliteyi arttırmak isteyen Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, İtalyan devi Milan'ın golcüsü Rafael Leao'yla görüşmek için İtalya'ya gitti.
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 20:40 Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlu Yöneticisi Cihan Kamer, Milan'ın 27 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafael Leao'yla görüşmek için İtalya'ya gitti.
Kamer’i taşıyan uçak iniş yaptı. Yarın ise Milan yetkilileriyle yüz yüze resmi görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Portekiz'in Sporting kulübünde yetişen Leao, Lille ve Milan'ın da formasını terletti.
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