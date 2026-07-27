Önder Özen'den Salah açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardıkları Mısırlı yıldız Mohamed Salah transferinde masadan kalktıklarını açıkladı.

"SALAH TRANSFERİNDE ŞİMDİLİK MASADAN KALKTIK"

İşte Salah sözleri:

"Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı. Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı. Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim."

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"BAŞKANIMIZ GERÇEKÇİ BİR KARAR VERDİ"

"Muhammed Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı."

"TRANSFERLERİ BU ŞEKİL PLANLAMIŞTIK"

"Trossard transferinden sonra hiçbir transferin olmaması işin aksaması veya durması anlamına gelmiyor. Bu şekilde planlamıştık. Neden böyle yaptık? Maç tarihleri açık ve tescil tarihleri belli. İkinci tescil tarihi 31 Temmuz'da. Oraya kadar aldığımız oyuncuları zaten hiçbir oyuncuyu listeye yazamayacaktık."

"TEKLİFE YANIT GELİRSE DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

"Salah işi kesin olarak bitti mi?" sorusuna Önder Özen; "Evet veya hayır deme şansım yok. Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar." dedi.

"FARKLI BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR"

Önder Özen: "Muhammed Salah'ın tarafı, başka bir takımla da görüştüklerini belirtti."

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"İLK HAMLEMİZ ITALIANO'YDU"

"Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık."

"FIRSAT TRANSFERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz."

"KİMSEYE VERMEDİĞİMİZ AYRICALIĞI BİR KİŞİYE VERMEYİZ!"

"Beşiktaş kulübü başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir ayrıcalığı, bir kişiye vermez!"

"BİZ KULÜP OLARAK TAVAN FİYATI TROSSARD'DA ZORLADIK"

Önder Özen: "Transfer sezonunda tavan fiyatlar transfer dönemli başlar başlamaz ortaya çıkıyor. Ama taban fiyatlar günler ilerledikçe belli oluyor. Kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Bu kısıtlıklar altında biz tavan fiyattan piyasaya girmeyi doğru bulmadık. Tavan fiyattan girdiğimiz tek transfer operasyonu Trossard oldu. Trossard gibi bir oyuncuyu getirmek kolay değil. Biz kulüp olarak tavanı orada zorladık. Onun dışında tabanı beklemek zorundayız."

"DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİNDE İPLER ONUN ELİNDE"

"Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum."

"YERİMİZ KALMAZSA SALAH'A DÖNÜŞ OLMAZ"

"Salah'tan bir süre sonra olumlu bir dönüş olursa...? sorusuna "Önder Özen: "Aynı şekilde devam edemez, çünkü şu anda hocanın kadroda görmek istediği bazı oyuncular var. Biz o bölgeler için transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Eğer gelen olursa ve yer kalmazsa o zaman buna bir dönüş olmaz." dedi.

"HOCAMIZ İKİ TANE ORTA SAHA İSTİYOR"

Önder Özen: "Hocanın orta sahaya da iki tane beklentisi var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Bir U23 oyuncusuyla görüşme var. Ayrıca taraftarın da bir santrfor beklentisi var, buna da cevap verilmek istenir."

"OLAITAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Önder Özen: "Olaitan, oynadığı her maçta büyük bir efor ortaya koydu. Şanssız iki tane pozisyonu oldu, olabilir ama ne kadar büyük bir istekle oynadığın hepimiz gördük. Ona yapılanı doğru bulmuyorum. Hiçbir oyuncumuza yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu linç kültürünün ortadan kalkması, benim dileğimdir. Olaitan'a geçmiş olsun demek isterim, o bizim için çok değerli bir oyuncu. Antrenmanlarda da müthiş rekabet ediyor."

"VLAHOVIC'LE GÖRÜŞMEDİK"

"Vlahovic ile bir görüşmeniz oldu mu, olduysa ne aşamada?" sorusuna Önder Özen; "Vlahovic ile bir görüşmemiz olmadı ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya Beşiktaş'a imza atması sebebiyle başarılar diledi. Resmi kanaldan bir görüşmemiz yok çünkü üç aşağı beş yukarı ne istediğini biliyoruz. Hangi tipte bir kulüpte futbol oynamak istediğini biliyoruz. Onun için 2 tane seçenek görünüyor. Ya büyük ligler ya da yüksek kontratlar. O da bekleyecek. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santrfor hareketine ihtiyacı var. Bir santrfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra değiştirecek ve santrfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine menajeri ile beraber düşünecektir." dedi.

"BİR YILDIZIN PEŞİNDEN DEĞİL ALIN TERİNİN PEŞİNDEN!"

"Elbette Gomez ve Quaresma gibi yıldızlar burada oynadı ve şampiyonluk yaşadı ama ben çocukken Beşiktaş'ın şampiyonlukları daha düşük maliyetli ciğerden oynayan futbolcularla gelmişti. Beşiktaş'ın taraftarlarıyla diğer takımlardan daha organik bir bağ var. Bu bağın değişmesine ben razı gelmiyorum. Bir yıldızın peşinden giden değil alın terinin peşinden giden taraftarlar Beşiktaşlılar."

"YILDIZI DIŞARIDA ARAMAYALIM"

Önder Özen: "Türkiye'nin 1 numaralı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldızı dışarıda aramayalım. 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Soyunma odasını avcunun içinde tutuyor."

"TROSSARD YARIN BEŞİKTAŞ'IN FORMASINI GİYECEK"

Önder Özen: "Trossard Dünya Kupası verimlilik metriklerinde 17. sırada. Belçika milli takımında 2. maçtan itibaren sazı eline alan oyuncu oydu. Bu önemli futbolcu yarın Beşiktaş'ın formasını giyecek."

"BİZ 1 YILI TAMAMLAYABİLİRSEK BEŞİKTAŞ LİGİN EN ACIMASIZ EKİBİ OLACAK"

"Beşiktaş'ın yıldızları var. Daha da olacak. Bir diğer yıldızımız da oyunumuz olacak. Hocayla tanışıp antrenmanları gördükten sonra inancım çok daha arttı. Şunu iddia ediyorum, eğer biz kendi planlamamızla devam edebilirsek, transfer hedeflerimize ulaşabilirsek, 1 yılı tamamlayabilirsek Beşiktaş ligin en acımasız ekibi olacak."

ITALIANO İLE ORKUN KÖKÇÜ

Önder Özen: "Vincenzo Italiano, Orkun dönmeden önce 'Kökçü, Kökçü' diye sürekli söylüyordu. Kaptan da tatilinden erken döndü ve kavuştular. Biz de rahatladık."

"BUNA GÖZ YUMMAK ADİL DEĞİL"

"Yüzde olarak kulüplerin belli bir yüzdesini oyuncuya bırakma gibi bir politikası var. Onun üzerinde olan her bir talep kabul edilemez istektir. Denetleme Kurulu bunu 'Nasıl verdiniz?' diye sorar çünkü ucu açık bir rakam bu. Ya 1 milyon adet ürünleştirme aparatı satılırsa? Geçtiğimiz sezon bir Türk kulübünün ürünleştirme icraatlarından benim de bilgilenmemi istedi. Yaklaşık 1 milyon kutu satmışlar. Ya 2 milyon kutu satılırsa ne olacak? Para Beşiktaş taraftarından çıkacak ama Beşiktaş kulübüne girmeyecek. Paranın nereye gideceğinin belli olması gerekiyor. Mümkünse bunun Beşiktaş'ın kasası olması gerekiyor. Beşiktaş'ın kullanımına açık bir para olması gerekiyor, başkasının değil. Beşiktaş taraftarı para harcayacaksa bu, yatırım danışmanının banka hesabına gitmemeli. Buna göz yummak adil değil bence."

AYRILACAK OYUNCULAR

Önder Özen: "Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız. Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız."

"BELKİ YILDIZ FIRSAT TRANSFERİ GERÇEKLEŞİR"

"Transferin son döneminde belki yıldız bir isimle alakalı fırsat transferi gerçekleşir. Takım değiştirmek isteyen futbolcular olabiliyor. Salah ölçeğinde bir yıldız çok farklı."

"RAKİPLERİN DE HEYECANLANMASI GEREKİYOR"

Önder Özen: "Salah ölçeğinde bir yıldız çok farklı. Premier Lig'i tek başına domine etmiş bir oyuncu. Bu birleşmelerin bir araya gelmesi için sadece Beşiktaş taraftarlarının değil, karşı tarafın da heyecanlanması gerekiyor."

"PEREIRA'DA BELLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ"

Önder Özen: "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi. Ndidi için resmi bir teklif gelmiş değil."

YABANCI KURALI

"Yabancı kuralıyla alakalı suni bir gündem var. Üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Kuralı TFF açıkladı. Kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız o zaman. Kuralın içinde kalın. Yabancı kuralını koyanların, kuralın bekçisi olması bizim beklentimiz. Biz de bu kuralın bekçisiyiz."

ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK

Önder Özen: "Ersin Destanoğlu hak etmediği tepkiler aldı. Ben ayrılmasını istemedim çünkü çok önemli bir karakter."