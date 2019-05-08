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Haftanın Sambacısı Fernando!

Globe Gazetesi, “Haftanın en iyi Brezilyalı futbolcusu” değerlendirmesinde Galatasaraylı oyuncuyu seçti. Gazetede, “Fernando, Cim-Bom’u liderliğe taşıdı” şeklinde yorum yapıldı!

Fernando

Zirve yarışının kaderini yakından etkileyecek derbide Beşiktaş’ı 1 gol 1 asistle yıkan Galatasaraylı Fernando, ülkesi Brezilya’da da alkış aldı.

Globo’nun ‘Haftanın Brezilyalı futbolcusu’ olarak her hafta düzenlediği değerlendirmede, Sarı-Kırmızılı yıldız bu haftanın en iyisi olarak gösterildi.

 

‘Fernando, Galatasaray’ı zirve yarışında liderliğe taşıdı’ ifadesi kullanılırken, Brezilyalı orta saha oyuncusuna övgüler dizildi.1 gol 1 asistle oynadığı anımsatılan Brezilyalı futbolcunun, diğer saha içi rakamlarda da çok etkili olduğu aktarılırken, “Yüksek tansiyonlu Beşiktaş karşılaşmasında Fernando sahanın en iyisi olarak öne çıkan isim oldu” yorumu yapıldı.

Değerlendirmede Fernando’nun Galatasaray’ı tam 22 hafta sonra liderliğe taşıdığı bilgisine de yer verildi.

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