Haberler Televizyon Haftaya sinemalarda: 9 muhteşem film vizyona giriyor!

Haftaya sinemalarda: 9 muhteşem film vizyona giriyor! Eylül ayının üçüncü haftasında sinema salonları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak ve farklı dünyalara götürecek bir dizi filmle dolup taşıyor. Drama, komedi, aksiyon, korku ve daha birçok farklı türden 10 film, sinemaseverlere sunuluyor. Aralarında dikkat çeken bazı filmler ise şunlar: 'Her Şeye Rağmen ', 'Yaratıcı' ve 'Emeklilik Planı'. Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:49 facebook

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YARATICI Yönetmen: Gareth Edwards Oyuncular: John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023 Film, insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında geçen gelecekteki bir savaşı konu alır. Eski özel kuvvetler ajanı Joshua, kaybolan eşinin acısını yaşarken Yaratıcı adı verilen yapay zeka ve onu yaratan deha bilim insanını öldürmek üzere görevlendirilir. Joshua ve seçkin ajan ekibi, düşman hatlarını aşarak yapay zekanın egemen olduğu karanlık dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Joshua, yok etme görevi verilen silahın dünyanın sonunu getirebilecek bir yapay zeka olduğunu fark eder, ve bu yapay zekanın sadece küçük bir çocuk formunda olduğunu keşfeder.

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GODLESS: ŞEYTAN TOHUMU Yönetmen: Nick Kozakis Oyuncular: Georgia Eyers, Dan Ewing, Tim Pocock Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023 Lara korkutucu görüntüler ve halüsinasyonlar görmeye başladığında, her şeyin kötüye gittiğini düşünmektedir. Psikiyatristi, Lara'nın bu kabuslarının kökeninin geçmişte yaşadığı travmatik olaylarda olduğunu düşünmektedir ve tedaviyi buna göre uyarlamıştır. Ancak ne psikiyatristin ne de Lara'nın çevresindekilerin hesaba katmadığı bir gerçek vardır: Lara'nın ruhu, ürkütücü bir varlık tarafından ele geçirilmiştir.