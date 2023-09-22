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        Haberler Televizyon Haftaya sinemalarda: 9 muhteşem film vizyona giriyor!

        Haftaya sinemalarda: 9 muhteşem film vizyona giriyor!

        Eylül ayının üçüncü haftasında sinema salonları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak ve farklı dünyalara götürecek bir dizi filmle dolup taşıyor. Drama, komedi, aksiyon, korku ve daha birçok farklı türden 10 film, sinemaseverlere sunuluyor. Aralarında dikkat çeken bazı filmler ise şunlar: 'Her Şeye Rağmen ', 'Yaratıcı' ve 'Emeklilik Planı'.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:49
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        1

        YARATICI

        Yönetmen: Gareth Edwards

        Oyuncular: John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Film, insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında geçen gelecekteki bir savaşı konu alır. Eski özel kuvvetler ajanı Joshua, kaybolan eşinin acısını yaşarken Yaratıcı adı verilen yapay zeka ve onu yaratan deha bilim insanını öldürmek üzere görevlendirilir. Joshua ve seçkin ajan ekibi, düşman hatlarını aşarak yapay zekanın egemen olduğu karanlık dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Joshua, yok etme görevi verilen silahın dünyanın sonunu getirebilecek bir yapay zeka olduğunu fark eder, ve bu yapay zekanın sadece küçük bir çocuk formunda olduğunu keşfeder.

        2

        GODLESS: ŞEYTAN TOHUMU

        Yönetmen: Nick Kozakis

        Oyuncular: Georgia Eyers, Dan Ewing, Tim Pocock

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Lara korkutucu görüntüler ve halüsinasyonlar görmeye başladığında, her şeyin kötüye gittiğini düşünmektedir. Psikiyatristi, Lara'nın bu kabuslarının kökeninin geçmişte yaşadığı travmatik olaylarda olduğunu düşünmektedir ve tedaviyi buna göre uyarlamıştır. Ancak ne psikiyatristin ne de Lara'nın çevresindekilerin hesaba katmadığı bir gerçek vardır: Lara'nın ruhu, ürkütücü bir varlık tarafından ele geçirilmiştir.

        3

        KALP ESTETİĞİ

        Yönetmen: Haydar Işık

        Oyuncular: Evliya Aykan, Ersin Korkut, Müge Boz

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Çılgın menajer Tufan, tek oyuncusu Timuçin'i ünlü yapmak için her türlü numarayı çevirmektedir. Ancak Timuçin, yetenekleriyle ön plana çıkmasına rağmen, klasik güzellik standartlarına uymadığı için istediği rolleri bir türlü alamaz. Tufan'ın ilginç ve kurnazca pazarlama fikirleri yüzünden, Timuçin'in başına gelmeyen kalmaz.

        4

        HER ŞEYE RAĞMEN

        Yönetmen: Erdal Murat Aktaş

        Oyuncular: Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Film, hayatın en dip ve en zirve noktalarının görüldüğü bir vazgeçmeme hikâyesi anlatıyor.

        5

        KARE TAKIMI: GİZEMLİ ADA

        Yönetmen: Orhan Bal

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Gizem ve sürprizlerle dolu adada yapılacak ‘renkli notalar müzik yarışmasına’ katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyelerinin adada kaybolması ile olaylar tırmanır.

        6

        MELANET

        Yönetmen: Kemal Danacı

        Oyuncular: Erol Sertel, Zeynep Er, Emrah Yardımcı

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Zonguldak'a maden araştırması yapmak için giden İlker ve Cemre, kendilerini olağandışı olayların içinde bulurlar. Kim tarafından yapıldığı belirsiz büyülere karşı başa çıkmak için Sani Hoca'dan yardım istediklerinde, işler daha da karmaşık bir hal almaya başlar.

        7

        KURU OTLAR ÜSTÜNE

        Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

        Oyuncular: Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekici

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Nuri Bilge Ceylan'ın imzasını taşıyan "Kuru Otlar Üstüne" adlı film, uzak bir kasabada zorunlu hizmetini yerine getiren ve tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını konu edinir. Doğu Anadolu'nun ıssız bir beldesinde zorunlu hizmetini sürdüren resim öğretmeni Samet'in, anlam veremediği bazı olaylarla karşı karşıya gelmesi filmde işlenen temalardan biridir.

        8

        EMEKLİLİK PLANI

        Yönetmen: Tim Brown

        Oyuncular: Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman

        Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

        Cayman Adaları sahillerinde sakin bir emekli hayatı süren Matt, bu huzurlu yaşamından vazgeçmesine neden olacak tek bir sebep bulur: Kızı ve torununu, peşlerine takılan suç örgütünün elinden kurtarmak! Ancak ne yazık ki ailelerinin yeniden bir araya gelmesi, çete liderinin onları takip etmeye devam etmesiyle tehlikeye girer. Bu yüksek tempolu kovalamaca, Ashley'in babasının gizli geçmişine dair gerçekleri açığa çıkaracaktır.

        9

        PAW PATROL: SÜPER FİLM

        Yönetmen: Cal Brunker

        Macera Şehri'ne büyülü bir meteor çarptığında, PAW Patrol yavrularına olağanüstü güçler vererek onları Süper Köpekçiklere dönüştürür. Ekip içinde en genç olan Skye için, yeni güçler kazanmak gerçek bir rüyanın gerçekleşmesidir. Ancak yavruların ezeli rakibi Humdinger, hapisten kaçar ve çılgın bir bilim insanı ile işbirliği yaparak kötü amaçları için Süper Köpekçiklerin güçlerini çalmak ister. Macera Şehri'nin kaderi tehlikedeyken, Süper Köpekçikler kötüleri engellemek için ellerinden geleni yapmak zorundadır, ama vakit daralmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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