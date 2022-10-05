"EVDE 7-8 KİŞİ YAŞIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Ali Kassap, "Biz kendisini tanımıyoruz. Evde 7-8 kişi yaşıyordu. Ses ya da gürültü duymadık. 3 ya da 4 ay önce buraya taşındılar. Sessiz sakin kişilerdi. 1 ay önce su borusu patladığı için kendilerinden tamir parası istemiştik evden 7-8 kişi çıkmıştı" dedi.