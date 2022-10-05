İstanbul'da yaşayan Haiti uyruklu Naisette Mesidar (40) yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Naisette Mesidar'ı hareketsiz yattığını gören ev arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Eve gelen sağlık ekipleri Mesidar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak olan Mesidar'ın ev arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
"EVDE 7-8 KİŞİ YAŞIYORDU"
Mahalle sakinlerinden Ali Kassap, "Biz kendisini tanımıyoruz. Evde 7-8 kişi yaşıyordu. Ses ya da gürültü duymadık. 3 ya da 4 ay önce buraya taşındılar. Sessiz sakin kişilerdi. 1 ay önce su borusu patladığı için kendilerinden tamir parası istemiştik evden 7-8 kişi çıkmıştı" dedi.
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