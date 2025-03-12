HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programında, çalışma hayatının gündemine dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de ciddi oranda gelir dağılımı adaletsizliği yaşandığını savunan Arslan, şunları söyledi:

"Gelişmiş ülkelerde toplumun en alt yüzde 10 gelire sahip grubu ile en üst geliri olan yüzde 10’u arasındaki gelir farkı 8 ila 10 kat durumundayken, ülkemizde bu gruplar arasındaki fark 50 kattan fazla. Gelir dağılımındaki sorun enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde daha da belirginleşti. OECD'ye üye 38 ülke arasında gelir dağılımı adaletsizliğinin en kötü olduğu dördüncü ülke durumundayız."

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"ASGARİ ÜCRET MÜSTAKİL OLARAK TARTIŞILMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik olmadığını, Komisyonun yapısının daha katılımcı ve dengeli bir şekilde yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Arslan, asgari ücret rakamının genellikle hükümet ile işverenin uzlaşısıyla ortaya çıktığını söyledi.

Almanya'da asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgi örnekler veren Arslan, "Türkiye'de asgari ücretle çalışanların tamamı özel sektörde ama asgari ücreti belirleyen komisyonda en belirleyici kamu. Dolayısıyla kamunun asgari ücret tespitinden uzaklaşması gerekiyor. Cezaları, engelli maaşını ve diğer birçok kalemi asgari ücrete bağlayıp, bu sorunu çözemeyiz. Asgari ücret müstakil olarak tartışılmalı. Bunu da bizim çoğulcu bir yapıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir daha yer almayacağı yönündeki sözlerini anımsatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız. Çünkü o zaman iddialarımızla çelişiriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimin olduğundan ziyade, komisyonun yapısına itirazımız var. Orada, onların yerine bizim olmamız çok bir şey değiştirmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının tümden değişmesi gerekiyor. Buradan hükümete da çağrı yapıyorum; hükümetin işveren ile asgari ücreti belirlemesi Türkiye'nin endüstri ilişkiler sistemine yakışmaz."