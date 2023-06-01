KENDİ EVİ AĞIR HASARLI ANCAK EŞİNİN EVİ HASARSIZ OLANLAR HAK SAHİBİ OLUR MU?

Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan konut aynı ilçede değil ise hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan ağır hasarlı konut aynı ilçede bulunuyor ise hak sahibi olunamamaktadır.