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AFAD Hak sahipliği başvuruları başladı! Hak sahipliği başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

AFAD, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi yıkılan veya ağır hasarlı olarak tespit edilmiş olan afetzedeler için hak sahipliği başvuruların başladığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından TOKİ hak sahipliği başvuru şartları gündemi meşgul etmeye başladı. 30 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular 2 aylık süre zarfında yapılabilecek. İşte AFAD hak sahipliği başvuru detayları...

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  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    Depremzedeler için hak sahipliği başvuruları hasar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından AFAD tarafından 30 Mayıs itibarıyla başladığını duyurdu. 60 gün sürecek olan başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Peki, "Hak sahipliği nedir? Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte AFAD hak sahipliği başvuru süreci hakkında tüm merak edilenler...
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    HAK SAHİPLİĞİ NEDİR? 

    Yaşanan afette, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzedeler “Hak sahibi” sayılır ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi ödenir.

     
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    AFAD HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN? 

    Hak sahipliği başvuruları, sistemde yaşanan teknik sorun nedeniyle alınamamıştı. AFAD'dan yapılan açıklamada e-Devlet üzerinden hak sahipliği talep ve taahhütname başvurularının yapılacağı belirtildi. Yoğunluk olmaması açısında başvurular TC kimlikların son rakamlarına göre yapılacak.

     
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    TC Kimlik numarasının son hanesi;

    0 olanlar Çarşamba

    2 olanlar Perşembe

    4 olanlar Cuma,

    6 olanlar Cumartesi

    8 olanlar Pazar günleri başvurabilecek.

    HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NE KADAR SÜRECEK?

    Hak Sahipliği çalışmaları hasar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından AFAD İl Müdürlüklerince belirlenen (30 Mayıs itibariyle) 2 aylık (60 gün) kanuni süre içerisinde yapılmakta olup, başvuru tarihleri Valilik, Kaymakamlıklar ve İl AFAD tarafından afetzedelere çeşitli vesilelerle duyurulmaktadır.

    Hak sahipliği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Hak Sahipliği çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, sonuçlar mahallinde askıya çıkarılmak, e-Devlet, Valilik ve İl AFAD web sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.

    60 günlük süre içinde başvuruda bulunmak kaydıyla, herhangi bir kanuni sebeple hak sahibi kabul edilmeyenler için 15 günlük bir itiraz hakkı tanınmaktadır.

     
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    HEM KONUT HEM İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU YAPILIR MI?

    Ağır hasarlı olan hem konut, hem işyeri hem de varsa ahır için ayrı ayrı talepte bulunmak gerekmektedir.

     
  • AFAD Hak sahipliği başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Hak sahipliği nedir?

    KENDİ EVİ AĞIR HASARLI ANCAK EŞİNİN EVİ HASARSIZ OLANLAR HAK SAHİBİ OLUR MU?

    Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan konut aynı ilçede değil ise hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan ağır hasarlı konut aynı ilçede bulunuyor ise hak sahibi olunamamaktadır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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