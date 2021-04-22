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Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?

Arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun Türkiye gündeminde yer alıyor. Bir süredir sağlık sorunları çeken Hakan Altun, 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Peki Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? İşte Hakan Altun'un sağlık durumu

Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?

HAKAN ALTUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi. İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara’da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.

2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi.

Diskografi

  • Hakan (1999) (Bay Müzik)
  • Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)
  • Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)
  • Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)
  • Hediye (2005) (Esen Müzik)
  • Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)
  • Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)
  • Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)
  • Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)
  • Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)
  • Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)
  • Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)
  • Konu: Aşk (2017) (Poll Production)
  • Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

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