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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en çok gol atan 4. oyuncu! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en çok gol atan 4. oyuncu!

        A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla en çok gol atan oyuncular listesinde 4. sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:37
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        Hakan Çalhanoğlu, 4. sıraya yükseldi!
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        Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan karşısında kaydettiği penaltı golüyle A Milli Takım formasıyla attığı gol sayısını 21'e çıkardı.

        Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2013 tarihinde ilk kez giydiği milli formayla 97 mücadeleye çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, listenin 4. basamağındaki 21 gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u yakaladı.

        Milli formayla tarihte en çok gol atan oyuncular listesinde FETÖ firarisi Hakan Şükür, 51 golle ilk sırada yer alıyor.

        Burak Yılmaz kaydettiği 31 golle sıralamada ikinci, Tuncay Şanlı ise 22 golle üçüncü basamakta bulunuyor.

        Futbol hayatını İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren deneyimli futbolcunun milli formayı giydiği organizasyonlardaki gol ve asist sayıları şöyle:

        Organizasyon Maç Gol Asist
        Dostluk maçları 26 7 4
        Avrupa Şampiyonası Elemeleri 23 2 2
        Avrupa Şampiyonası 9 1 1
        Dünya Kupası Elemeleri 19 5 6
        UEFA Uluslar Ligi 20 6 2
        Toplam 97 21 15
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