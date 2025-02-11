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        Haberler Spor Futbol Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası hasretine son verecek bir jenerasyonuz - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası hasretine son verecek bir jenerasyonuz

        İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 2024 spor ödüllerini sahiplerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:37
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        "Dünya Kupası hasretine son vereceğiz"
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        İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

        Tuzla'daki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve ampute milli futbolcu Barış Telli ile çok sayıda davetli katıldı.

        Törende, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ile akademisyenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Lale Orta, "Spordaki değişim ve gelişim için fair play çok önemli bir yer tutuyor. Fair play anlayışımızı içselleştirmemizin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Spor sadece bir rekabet alanı değil insanın sınırlarını zorladığı ve tüm zorluklara rağmen ilerlediği bir yolculuk. 2024'te elde ettikleri başarılarla ödüle layık görülen isimlerle sporun birleştirici gücü için bir araya geldik. Onur duyduk. Türk sporuna önemli katkılar sağlamışlardır. Onların başarılarını takdir etme fırsatı yakalıyoruz. Bu ödüller onlara destek olan herkesi kutlamak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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        VINCENZO MONTELLA: BU ÖDÜL BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

        "Yılın Teknik Direktörü" ödülünü kazanan Vincenzo Montella, öğrenciler tarafından bu ünvana layık görüldüğü için gururlu olduğunu dile getirdi.

        Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Uzun zamandır böyle coşkulu bir kalabalık önünde konuşmamıştım. Gençlerle olmak beni her zaman heyecanlandırıyor. Bu ödül benim için özel bir anlam taşıyor. Genç öğrenciler tarafından böyle bir ödül almak büyük gurur." diye konuştu.

        A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak zor bir görevi üstlendiğini aktaran Montella, "Çok iyi karşılandım. Taraftarlar bizi hiç yalnız bırakmadı. Beklentinin büyük olduğunun farkındayız. Güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Yetenekli ve karakterli oyunculara sahibiz. Çok çalıştık. Herkesin motivasyonu çok yüksek. Aile ilişkisi kuruldu. Elde ettiğimiz başarılar bize bu ödülü getirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmemizde milyonlarca vatandaşımızın desteği büyük. Almanya'da gurbetçilerimizin bize desteğini ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım. Yolumuz uzun. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        HAKAN ÇALHANOĞLU: 2024'Ü ÇOK İYİ GEÇİRDİĞİMİZE İNANIYORUM

        İtalya temsilcisi Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Yılın Futbolcusu" ödülüne layık görüldü.

        Ödül törenine katılamayan ancak görüntülü mesaj gönderen milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

        "Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle olup ödülümü şahsen almayı çok isterdim ancak maç takvimim buna engel oldu. Bir yandan ülkemizi İtalya'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışırken, diğer taraftan A Milli Takım'ın kaptanlığını yapmanın gururunu yaşıyorum. 2024'ü çok iyi geçirdiğimize inanıyorum. Inter ile şampiyonluk yaşadım. Milli takım ile uzun yıllardır yapılmayanı yaptık ve çeyrek finale yükseldik. Takımımız daha iyisini yapacak güçte. Buna yürekten inanıyorum. 20 yılı aşkın Dünya Kupası hasretine son verecek bir jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Başta Vincenzo Montella olmak üzere ödül alan herkesi tebrik ediyorum."

        İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

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        Bekir Okan Spor Özel Ödülü: Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan

        İstanbul Okan Üniversitesi 25. Yıl Özel Ödülü: Murat Aksu

        Ömür Boyu Başarı Ödülü: Semih Saygıner

        Sporda Yılın Onur Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu

        Yılın Teknik Direktörü: Vincenzo Montella

        Yılın Sporcusu: Kuzey Tunçelli

        Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu

        Yılın Spor Sunucusu: Melike Çelik

        Yılın Spor Yorumcusu: Fırat Aydınus

        Yılın Spor Spikeri: Erman Yaşar

        Yılın Spor Programı: Gamer

        Yılın Spor Kanalı: TRT Spor

        Sporda Yılın Onur Ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Ampute Futbol Takımı, A Milli Kadın Golbol Takımı

        Yılın Kadın Takımı: Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı

        Yılın Dijital Spor Programı: Bi Pazarımız Bile Yok

        Yılın Erkek Takımı: Galatasaray Futbol Takımı

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