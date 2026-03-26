Hakan Çalhanoğlu: Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen millilerimizin oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SAKATLIK SÜRECİ

"1.5 ay oldu sakatlığım olalı. 1.5 ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum.

"HERKES SAHADA GÖREVİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."

"ŞİMDİ FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ, RABBİM İNŞALLAH NASİP EDER"

Karşılaşmadaki oyun planına da değinen milli yıldız, "Bugün en önemlisi kontraatağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli." ifadelerini kullandı.

FİNALDEKİ RAKİP

Final öncesi rakip fark etmeyeceklerini ifade eden Çalhanoğlu, "Slovakya da Kosova da zor. Birisini seçsem diğer rakibe ayıp olur. En iyi şekilde dinlenip hazırlanacağız. Kim gelirse gelsin işimize bakmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.