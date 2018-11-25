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Hakan Çalhanoğlu geçen temmuzda “Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım. Bu evlilikten çocuğum olursa sorumluluklarımı yerine getireceğim. Ama eşim ve ailesi ile iletişim kurmayacağım” demişti.