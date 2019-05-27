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Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu harekatı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ismi transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Galatasaray ile anılmaya başlandı. İtalyan kulübü AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. AC Milan takımında orta sahada görev alan Hakan Çalhanoğlu, transeferin gözdesinde bulunuyor. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu (d. 8 Şubat 1994, Mannheim, Almanya) Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye millî takımında oynamaktadır.

KARİYERİ

Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

Karlsruher SC

Çalhanoğlu Leverkusen formasıyla 2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı. 11 Mart 2012'de sözleşmesi 2016'ya kadar uzatıldı. O sezon 12 lig maçında forma şansı buldu. Play-out maçları oynayan takım 3. Lig'e düştü.

2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. 5 gün sonra kariyerinin ilk DFB-Pokal maçında yeni takımı Hamburger SV karşısında oynadı ve rakiplerini 4-2 elerlerken, bir asist yaptı. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

Hamburg SV

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Bir hafta sonra Schalke 04 ile oynanan Bundesliga 1. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı. 31 Ağustos 2013'te Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha kaydetti.

Bayer 04 Leverkusen

Hakan Çalhanoğlu' nun Şampiyonlar Ligi maçında süre aldığı bir zaman 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde takımının Kopenhag karşısında 4-0 kazandığı maçta kaydetmiştir. Oyun zekası ve frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çekmiştir. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nu FIFA’ya şikayet etmiş FIFA’nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştır.

AC Milan

2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çalhanoğlu yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.

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