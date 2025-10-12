Habertürk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

        Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

        İtalya ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde hakkında çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.10.2025 - 14:39
        Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!
        Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu.

        "HİÇBİR ŞEY OLMADI"

        A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından İtalya'dan Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu haberlerle ilgili, "Bu yaz hiçbir şey olmadı!" dedi.

        "HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

        Inter'de mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

        KENAN YILDIZ YANITI

        Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 2 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir." dedi.

        SEZON PERFORMANSI

        Inter'de bu sezon 6 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

