Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin cezalı duruma düştü

Çekya maçında sarı kart gören milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin, ile cezalı duruma düştü. Hakan ile Samet son 16 turundaki Avusturya karşılaşmasında oynayamayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da Çekya ile oynadı. Millilerde Hakan Çalhanoğlu müsabakanın 66. dakikasında, Samet Akaydin de 85. dakikada sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. İki futbolcu son 16 turundaki Avusturya mücadelesinde oynayamayacak.