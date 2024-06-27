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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin cezalı duruma düştü - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin cezalı duruma düştü

        Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin, Çekya maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hakan ile Samet son 16 turundaki Avusturya karşılaşmasında oynayamayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:41
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        Hakan ve Samet, Avusturya maçında yok!
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        Çekya maçında sarı kart gören milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin, ile cezalı duruma düştü. Hakan ile Samet son 16 turundaki Avusturya karşılaşmasında oynayamayacak.

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da Çekya ile oynadı. Millilerde Hakan Çalhanoğlu müsabakanın 66. dakikasında, Samet Akaydin de 85. dakikada sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

        İki futbolcu son 16 turundaki Avusturya mücadelesinde oynayamayacak.

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