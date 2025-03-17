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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan'dan asist, Inter'den Atalanta karşısında kritik galibiyet! - Futbol Haberleri

        Hakan'dan asist, Inter'den Atalanta karşısında kritik galibiyet!

        İtalya Serie A'nın 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Inter, Atalanta'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 00:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:51
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        Hakan'dan asist, Inter'den kritik galibiyet!
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        İtalya Serie A 29. hafta maçında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Carlos Augusto ve 87. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

        Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünde asist yaptı ve 90. dakikada oyundan çıktı.

        Inter, bu galibiyetle 64 puana yükseldi. Atalanta, 58 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'da Inter, milli aranın ardından sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Atalanta, Fiorentina deplasmanına gidecek.

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