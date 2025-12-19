Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında? Hakan Fidan'ın hayatı ve biyografisi

Az konuşan, çok iş yapan ve devletin hafızasına en hakim isimlerden biri olan Fidan'ın yaşam öyküsü, gölge dünyasından diplomasi masalarına uzanan stratejik bir yolculuktur. Peki, Türkiye'nin en gizemli ve en güçlü bürokratlarından biri olan Hakan Fidan'ın kariyer basamaklarında neler var? İşte detaylar...

Hakan Fidan'ın hayatı, klasik bir siyasetçi profilinden çok farklıdır. O, devletin mutfağında yetişmiş, kriz yönetiminde ustalaşmış ve uluslararası ilişkilerin en hassas dosyalarına hakim bir teknokrattır. MİT Müsteşarlığı döneminde "Çözüm Süreci"nden 15 Temmuz darbe girişimine, Suriye operasyonlarından Libya politikasına kadar Türkiye'nin kaderini etkileyen her olayda kilit rol oynamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, istihbarat diplomasisini resmi diplomasiyle birleştiren yeni bir dönemin de simgesi olmuştur.

HAKAN FİDAN KİMDİR VE ASKERİ KÖKENLERİ

Türk devlet yapısının en stratejik koltuklarında görev alan Hakan Fidan kimdir sorusunun yanıtı, Ankara'nın Hamamönü semtinde başlayan disiplinli bir hayata dayanır. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Fidan, aslen Denizlili bir ailenin çocuğudur. Ancak doğma büyüme Ankaralı olması ve kariyerinin büyük bölümünü başkentte geçirmesi nedeniyle Hakan fidan nereli sorusuna genellikle Ankara yanıtı da verilir. Eğitim ve meslek hayatına üniformalı olarak başlayan Fidan, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak başladığı görevini 2001 yılına kadar sürdürmüş ve daha sonra mecburi hizmetini tamamlayarak kendi isteğiyle ordudan ayrılmıştır.

Askerlik mesleğini icra ederken eğitime olan tutkusundan vazgeçmeyen Fidan, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda görev yaptığı sırada, ABD Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'dan Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi'nde devam etmiş, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" konulu teziyle yüksek lisans ve "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" konulu teziyle doktora yapmıştır. Bu akademik altyapı, onun asker kimliğinin üzerine entelektüel bir derinlik katmıştır.

BÜROKRASİ VE MİT MÜSTEŞARLIĞI DÖNEMİ

Sivil hayata geçişinin ardından hakan fidan hayatı bürokrasi koridorlarında hızla yükselen bir ivme kazanmıştır. 2003-2007 yılları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı görevini yürüterek, Türkiye'nin yumuşak gücünü Orta Asya, Balkanlar ve Afrika'da etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu görevi sırasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Başbakanlık Özel Temsilciliği gibi kritik görevler de üstlenmiştir. Ancak asıl dönüm noktası, 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığına atanması olmuştur. 42 yaşında bu göreve gelerek "en genç MİT Müsteşarı" unvanını almış ve teşkilatın tarihinde asker sivil ayrımını aşan yeni bir dönemi başlatmıştır.