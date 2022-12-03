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Hakan Kara kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hakan Kara hayatı ve kariyeri

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açılış ve kapanış konuşması yaptı. İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray'ında gerçekleşen toplantıda uluslararası alanda tanınan ekonomi profesörleri de sunumlarını geçekleştirdi. Akademik kariyerlerine yurt dışında devam eden isimler toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. CHP'nin yeni dönemindeki ekonomi politikalarına yön veren isimlerden biri Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Ali Hakan Kara toplantıda konuşan isimlerden biri oldu. Peki, Hakan Kara kimdir? İşte Hakan Kara biyografisi…

Hakan Kara kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hakan Kara hayatı ve kariyeri
Hakan Kara kimdir?
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İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda duyurusunun yapıldığı vizyon belgesinin tanıtımını "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu toplantıda uluslararası camiada tanınan birçok ekonomist de konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda Hakan Kara öne çıkan isimlerden biri oldu. Gerçekleştirilen bu toplantı dikkat çekerken sunum yapan kişiler ise araştırılmaya başlandı. Peki, Hakan Kara kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Hakan Kara hayatı ve kariyeri…

HAKAN KARA KİMDİR?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve çeşitli mecralarda alanı ile ilgili birikimini paylaşan Kara, TCMB politikalarının iletişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla 2016-2019 yılları arasında blog serisinin baş editörü olarak da görev yaptı.

Hakemli dergilerde birçok makalesi yayımlanan ve çeşitli akademik konferanslarda sunum yapan Kara, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisans dersleri verdi.

Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti. 2003-2019 yılları arasında Türkiye'de para ve makroihtiyati politikaların analizi, tasarımı ve uygulanmasında öncü rol oynamıştır. Banka'nın araştırma ve politikasını organize etmiş, kolaylaştırmış ve iletmiş, çalkantılı dönemlerde kurumsal sürekliliği sağlamıştır.

Politika oluşturmanın pratik yönleri ve bunların araştırma ve analizle etkileşimi konusunda güçlü bir deneyime sahiptir. Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi (BT) rejimi hazırlıkları sırasında, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, teknik becerileri geliştirmeyi ve sorunsuz bir geçiş için altyapıyı oluşturmayı amaçlayan araştırma ve politika departmanlarının tasarımına ve yeniden yapılandırılmasına ana katkıyı yapmıştır. On üç yıl önce başlatılan bu sistem, Merkez Bankası'nın ana karar alma ve politika çerçevesinin temeli olmaya devam ediyor.

Bankadaki ana görevlerinden biri, politika çerçevesini uluslararası yatırımcılara ve diğer muhataplara iletmekti. Politika tasarımına ilişkin mantığı ve arka plan düşüncesini açıklayan çok sayıda halka açık konferans ve yatırımcı sunumu yaptı. TCMB politikalarının iletişimini daha da kolaylaştırmak için yeni bir blog başlattı ve 2016-2019 yılları arasında blog serisinin baş editörü olarak görev yaptı.

Hakan Kara, hakemli akademik dergilerde düzenli olarak Türk ekonomisinin değişen dinamikleri ve parasal-makroihtiyati etkileşimler ile değişken sermaye akışlarıyla başa çıkmak için farklı politika araçlarının kullanımına odaklanan makaleler yayınlamaktadır.

Akademik konferanslarda ve üst düzey politika panellerinde çok sayıda sunum ve açılış konuşması yaptı ve çeşitli uluslararası konferanslar ve çalıştaylar düzenledi. Yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisans dersleri verdi. Hakan Kara, Central Bank Review'in editörlüğünü ve International Journal of Central Banking'in yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

Evli ve bir oğlu var.

Eğitim:

  • Ekonomi Doktorası, 2002, NYU
  • Ekonomi Yüksek Lisansı, 1996, Bilkent Üniversitesi
  • Elektrik-Elektronik Müh. Lisansı, 1991, Orta Doğu Teknik Ün.
  • Araştırma: Para İktisadı, Makroekonomi, Merkez Bankacılığı Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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