İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda duyurusunun yapıldığı vizyon belgesinin tanıtımını "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu toplantıda uluslararası camiada tanınan birçok ekonomist de konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda Hacer Foggo öne çıkan isimlerden biri oldu. Gerçekleştirilen bu toplantı dikkat çekerken sunum yapan kişiler ise araştırılmaya başlandı. Peki, Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Hacer Foggo hayatı ve kariyeri…

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo 4 Aralık 1967 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunu olan Hacer Foggo ağırlıklı olarak insan kaynakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane’de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı.