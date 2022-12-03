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Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hacer Foggo hayatı ve kariyeri

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açılış ve kapanış konuşması yaptı. İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray'ında gerçekleşen toplantıda uluslararası alanda tanınan ekonomi profesörleri de sunumlarını geçekleştirdi. Akademik kariyerlerine yurt dışında devam eden isimler toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan isimlerden bir olan Hacer Foggo dikkat çeken isimlerden oldu. Peki, Hacer Foggo kimdir? İşte Hacer Foggo biyografisi…

Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hacer Foggo hayatı ve kariyeri

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda duyurusunun yapıldığı vizyon belgesinin tanıtımını "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu toplantıda uluslararası camiada tanınan birçok ekonomist de konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda Hacer Foggo öne çıkan isimlerden biri oldu. Gerçekleştirilen bu toplantı dikkat çekerken sunum yapan kişiler ise araştırılmaya başlandı. Peki, Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Hacer Foggo hayatı ve kariyeri

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo 4 Aralık 1967 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunu olan Hacer Foggo ağırlıklı olarak insan kaynakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane’de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı.

Hacer Foggo, sosya ekonomik nedenlerde okula devam etmeyen, okulu terk eden çocuklara yönelik 2016 yılında Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’ni kurdu. Pandemii döneminde 18 Mart 2020 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Derin Yoksulluk Ağı’nı kurarak temel ihtiyaçlara ulaşamayan 3 binden fazla aileye gıda, tablet vb. gönderilmesini sağladı.

“SES YILIN KADINLARI 2021” ÖDÜLÜNÜ ALDI

Yerel yönetim, siyasi partiler ve kamu ile derin yoksulluk konusunda toplantılar yaptı, öneriler sundu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi olan Hacer Foggo, ayrıca Genel Merkeze bağlı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca 2015 yılında Ashoka Fellowu ve 2021 yılında da Wow Dünya Kadınlar Festivali’nde Türkiye’den lider kadından biri olarak seçildi. 2022 yılında SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, kadın hareketinin geniş katılımıyla belirlenen “SES Yılın Kadınları 2021” ödülünü aldı.

2022 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi 29. ÇGD Uğur Mumcu Dayanışma Ödülü’nü aldı.

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