Hakan Keleş, HT Spor'a konuştu: U-19 takımı inanılmaz bir öykü yarattı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa son olarak Türkiye Kupası 5. turunda Gençlerbirliği karşısına U-19 takımıyla çıktı ve Ankara temcilsicisini turnuvanın dışına itirek gruplara kalmayı başardı.

Kasımpaşa'nın deneyimli teknik adamı Hakan Keleş, HT Spor'a konuk olarak Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Hakan Keleş'in açıklamaları:

"U-19 TAKIMI İNANILMAZ BİR ÖYKÜ YARATTI" Öncelikle U19 takımımızı başarısı için kutluyorum inanılmaz şekilde bir öykü yarattılar. Kuralarda kulüp olarak bir karar almıştık, sonra kararımızı bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşündük. Tamamen U19 takımımızla katıldık. Ali'yi söyleyecek olursanız bekliyordu, oynamak istiyordu çok kupa maçlarında. Böyle bir karardan sonra özel bir izin aldı benden oynamak için. Biz de müsaade ettik oynaması için normalde tamamen U19 takımıyla katılacaktık. İnanılmaz şekilde bir tesisimiz var imkanlarımız var şartlarımız çok iyi. Altyapımızın da bu imkanları kullanarak iyi şeyler yaptığını görmüş olduk. Onları da kutluyorum. İnşallah zaman zaman kadromuzda da devamlı antrenmalara dahil ediyorum inşallah önümüzde süreçte iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Geleceğimiz onlara emanet.

REKLAM 🎙️ Hakan Keleş: U19 takımımızı başarısı için kutluyorum. Onlara güveniyorduk ve iyi bir test oldu. pic.twitter.com/I5tnJP2GI1 — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2024 "EYÜPSPOR MAÇIYLA ONU DA AŞTIK" Geçen sene çok iyi işler yaptı bu sene de iyi takviyelerle üstüne koymak istedik. Fakat burada tek sıkıntı iç sahada alınan kötü sonuçlardı galibiyet gelmemişti. Eyüpspor maçıyla beraber onu da aştık. Ben ilk geldiğimden günden itibaren çoğunlukla maçlarda gol atmışız, takım savunmasındaki problemler benim için çok önemliydi. 3 maç yaptık ligde ikisinde gol yemedik, Trabzon'da da 80. dakikaya kadar bir penaltı sonrasında da duran toptan yedik. Dediğim gibi ben ilk geldiğim günden beri takımın ofansif gücünün çok yüksek olduğunu biliyorum. Takım savunmasını da beraber iyi yaptığımız zaman iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.

🎙️ Hakan Keleş: Eyüpspor maçıyla birlikte iç saha şansızlığımızı kırdık. pic.twitter.com/p9ITApJ77Z — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2024 "HEDEFİMİZ GEÇEN SENEKİ BAŞARININ ÜZERİNE ÇIKABİLMEK" Maçımız zor geçecek, ligin iyi takımlarından bir tanesi. Biz tabii ki her maç rakibimize göre farklı hazırlanıyoruz. Belli bir şeyleri oturtmaya çalıştık, zor bir takım. Onlar da Avrupa maçı oynadılar, 1 cezalı oyuncuları da var. Değişik bir kadroyla çıkacaklar. Farklı oyunlar oynayabilen bir kadroları da var. Biz bütün alternatiflere hazırlık yapacağız. Özellikle deplasmanda da iyi sonuçlar alabilen bir takımız. Deplasman oyunlarımız iyi olduğu için Başakşehir maçının da güzel, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İlk geldiğim günlerde de söyledim geçen sene yakalanmış bir başarı var hedefimiz onun üzerine çıkabilmek. Lig uzun bir maraton eksiklerimizi tamamlayacağız, kadromuzu güçlendireceğiz. Şu anda ilk hedefimiz Başakşehir maçını kazanmak. Geçen seneki başarıyı yakalayıp geçebilmek de hedeflerimizden bir tanesi."