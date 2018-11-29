Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Hakan Kurtaş ismi de merak ediliyor. Peki Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...
DEMİR (HAKAN KURTAŞ) DİZİ ROLÜ
Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Neredeyse bütün sosyal ilişkileri menfaat üzerine kuruludur. Hayatını özetleyen cümle ‘kazan kazan’dır. Selim Gür, onun idolüdür.
HAKAN KURTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Hakan Kurtaş, Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Doğum tarihi: 7 Eylül 1988 (30 yıl yaşında)
Boy: 1,9 m
Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Diziler
2018- Çarpışma – Show TV – Uluç Bayraktar
2018 – 8.Gün
2017 – Dolunay
2015 – Seddülbahir 32 Saat
2013 – Son Aşk
2013 – A.Ş.K.
2011 – Bir Çocuk Sevdim
Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Filmler
2017 – Martıları Efendisi – Mehmet Ada Öztekin
2017 – Bölük – Aytaç Ağırlar
2016 – Saruhan – Emre Konuk
2016 – 91.1 – Mustafa Haktanır
2013 – Grueling and His Wife – Esme Madra
2011 – Vücut – Mustafa Nuri
Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
2010 – Dot Punk Rock – Rıza Kocaoğlu
2010 – Avaz Avaz – Aralık Hareketi
2011 – Kutlama/Festen – Murat Dalbatan
2012 – Beautiful Burnout/Süpernova – Murat Dalbatan
2017 – İstila – Sami Berat Marçalı
Ödülleri
2011 – 16.Sadri Alışık Ödülleri – Efes Özel Ödülü
2011 – 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü
2012 – Oyuncular Sitesi Prestij Ödülleri – Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.