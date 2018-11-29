Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Hakan Kurtaş ismi de merak ediliyor. Peki Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

DEMİR (HAKAN KURTAŞ) DİZİ ROLÜ

Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Neredeyse bütün sosyal ilişkileri menfaat üzerine kuruludur. Hayatını özetleyen cümle ‘kazan kazan’dır. Selim Gür, onun idolüdür.

HAKAN KURTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hakan Kurtaş, Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Doğum tarihi: 7 Eylül 1988 (30 yıl yaşında)

Boy: 1,9 m

Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Diziler

2018- Çarpışma – Show TV – Uluç Bayraktar

2018 – 8.Gün

2017 – Dolunay

2015 – Seddülbahir 32 Saat

2013 – Son Aşk

2013 – A.Ş.K.

2011 – Bir Çocuk Sevdim

Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Filmler

2017 – Martıları Efendisi – Mehmet Ada Öztekin

2017 – Bölük – Aytaç Ağırlar

2016 – Saruhan – Emre Konuk

2016 – 91.1 – Mustafa Haktanır

2013 – Grueling and His Wife – Esme Madra

2011 – Vücut – Mustafa Nuri

Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2010 – Dot Punk Rock – Rıza Kocaoğlu

2010 – Avaz Avaz – Aralık Hareketi

2011 – Kutlama/Festen – Murat Dalbatan

2012 – Beautiful Burnout/Süpernova – Murat Dalbatan

2017 – İstila – Sami Berat Marçalı

Ödülleri

2011 – 16.Sadri Alışık Ödülleri – Efes Özel Ödülü

2011 – 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü

2012 – Oyuncular Sitesi Prestij Ödülleri – Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü

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