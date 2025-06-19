Hakan Kurtaş'tan aşk dolu kutlama
Birce Akalay, 41'inci yaşını, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla kutladı
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte yaz tatiline çıkan oyuncu Birce Akalay, 41'inci yaşını kutladı. Ünlü oyuncuya ilk doğum günü kutlaması, meslektaşı ve sevgilisi Hakan Kurtaş’tan geldi.
Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımda sevgilisine şu sözlerle seslendi; "İyi ki doğdun biriciğim. Hayatı hep dalgasıyla, köpüğüyle, layığıyla yaşayalım. Aşığınım."
Birce Akalay ise bu paylaşıma; "Canım sevgilim… Bende bende" ifadeleriyle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram