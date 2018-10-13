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Hakan Peker, Kral TV'yi bastı!

Hakan Peker, yeni şarkısının en çok dinlenenler listesine girememesi üzerine Kral TV'yi bastı. Avukatı “Madem ilk 20’de yokuz, klibimizi yayınlayamazsınız” dedi. Kral TV yönetimi, bu tutuma tepki gösterdi. MÜYAP ise uygunsuz bulduğu bu davranışı nedeniyle üyesi olan Peker’i haysiyet kuruluna sevk etti

13.10.2018 - 11:37 | Güncelleme:

Müzik dünyası karıştı... Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hakan Peker, 'Unutuluyor mu Aşklar' şarkısının klibine Kral TV'de yeterince yer verilmediğini iddia etti. Şarkının listelere alınmadığını da söyledi ve kanala avukatıyla birlikte polis gönderip tutanak tutturdu. Kral TV'de klibinin yayınını yasaklatan Peker'in polise başvurmasını tasvip etmeyen, üyesi olduğu MÜYAP ise şok bir karar aldı. MÜYAP, üyesi Peker'i haysiyet kuruluna sevketti.

"HAKAN PEKER'İ HAYSİYET KURULUNA SEVK ETTİK"

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) Başkanı Bülent Seyhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yönetim kurulu olarak aldığımız karar neticesinde, üyemiz Hakan Peker'i, bu davranışından dolayı haysiyet kuruluna sevk ettik."

"O LİSTEDE KİMSEYE AYRICALIK YAPMAYIZ"

Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay, "Top 20 listesi nasıl oluşturuluyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bütün sektör, Kral TV Top 20 listesinin nasıl oluşturulduğunu ve yayın akışını çok iyi biliyor. 35 ayrı kriteri baz almamızın yanı sıra ulusal ve yerel radyolarda çalınma sürelerini, radyo monitör verilerini, haftalık dijital verileri, 40 üniversitede bulunan kiosklardaki geri bildirimleri ve fiziki satışların grafiklerini derleyerek bir puanlama çıkarıyoruz. Kral Top 20 listesi bu verilerden oluşuyor."

"BİZCE ETİK DAVRANILMADI"

Hakan Peker'in avukatı Cengiz Balcı ise "Hakan Bey, haksız rekabet, tarafsız yayıncılık, hukuksuzluk ve ilkesizlikle karşı karşıya kaldı. Yasal hakkı olarak bu durumun tespitini yaptırıp eserini Kral TV Grubu'nda yasaklattı. Çünkü kendisine etik davranılmadığına inanıyor" açıklamasını yaptı.

 

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