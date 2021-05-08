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Tekvandoda 5. olimpiyat kotası Hakan Reçber'den

Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı

Hakan Reçber olimpiyat kotası aldı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye'yi Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli temsil etti.

Her sıklette iki sporcunun kota alacağı elemelerde Hakan Reçber, olimpiyat vizesi kazanırken, Emre Kutalmış Ateşli rakibine son saniyede verdiği puanla Tokyo 2020'nin uzağında kaldı.

Elemelere 1 numaralı seribaşı olarak katılan Hakan, erkekler 68 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan'dan Levente Jozsa, çeyrek finalde ise İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek kota maçı yapmaya hak kazandı. Ev sahibi Bulgaristan'dan Vladimir Dalakliev ile karşılaşan Hakan Reçber, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 10-9 mağlup ederek Tokyo 2020 kotasını aldı.

Erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sona çeyrek finalde Belarus'tan Arman-Marshall Silla'yı 25-17 yenerek kota maçına çıkma hakkı elde etti. Hırvatistan'dan Ivan Sapina ile karşılaşan milli tekvandocu, son saniyesine 13-12 önde girdiği karşılaşmayı 14-13 kaybederek olimpiyat kotası alamadı.

Hakan Reçber'in kazandığı kotayla tekvandoda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcu sayısı 5'e yükseldi. Daha önce kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş olimpiyatlara katılma hakkı kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Bulgaristan'da 5. kotamızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tam kadro katıldığımız kadınlardan sonra erkeklerde Hakan Reçber de bileğinin hakkıyla olimpiyat kotasını kazandı. Emre Kutalmış Ateşli ise son saniyede verdiği puanla bu hakkı elde edemedi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek her sporcumuz madalyaya adaydır. Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

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