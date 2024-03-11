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        Haberler Magazin Hakan Sabancı ile Hande Erçel birlikte düğüne katıldı - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı ile Hande Erçel birlikte düğüne katıldı

        Hakan Sabancı ile Hande Erçel, arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı. Hakan Sabancı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:35
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        İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz gece arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı.

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        Sık sık birlikte tatillere çıkan Hakan sabancı ve sevgilisi Hande Erçel bu seferde birlikte arkadaşlarının düğününe katıldı. Hakan sabancı, o anlardan bir kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Hande Erçel en son, Hindistan'ın Mumbai şehrinde bu sene 24'cüsü düzenlenen Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hakan Sabancı
        #Hande Erçel
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