Hakan Sabancı ile Hande Erçel birlikte düğüne katıldı
Hakan Sabancı ile Hande Erçel, arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı. Hakan Sabancı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz gece arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı.
Sık sık birlikte tatillere çıkan Hakan sabancı ve sevgilisi Hande Erçel bu seferde birlikte arkadaşlarının düğününe katıldı. Hakan sabancı, o anlardan bir kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Hande Erçel en son, Hindistan'ın Mumbai şehrinde bu sene 24'cüsü düzenlenen Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katılmıştı.
Fotoğraflar: Instagram