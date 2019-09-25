Hakan Ural, 4 yıldır sürdürdüğü Gel Konuşalım programındaki sunuculuk görevinin bugünden sonra sona ereceğini duyurdu. Hakan Ural ayrıca profesyonel bi teklif aldığı bir başka kanalda yakın zamanda başlayacağını söyledi. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre Kanal D'de yayınlanan ve Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2. Sayfa programı sona erecek ve yerine Hakan Ural bir program yapacak. İşte Hakan Ural'ın açıklaması...

HAKAN URAL GEL KONUŞALIM'DAN AYRILDI

Hakan Ural, Instagram hesabı üzerinde yaptığı açıklamada; vet bugün 4 yıldır yayın yapma şansı bulduğum tv8 deki son günüm ....her anlamda anlatılması mümkün olmayan birbirinden güzel anıları bana yaşattığı için başta sevgili kardeşim dostum arkadaşım Acun Ilıcalı olmak üzere ...tüm ekip ve birbirinden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim ....özellikle bizi yanlız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere MİNNETTARIM...bi kusur kabahatim olmuşsa " ki muhakkak olmuştur " Affola .....Buarada profesyonel bi teklif aldığım bi başka kanalda yakın zamanda başlayacağım ALLAH mahcup etmez ise doğrudur .....kalin saglicakla

2. SAYFA KALDIRILIYOR MU?

2. sayfa programının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak programın resmi Instagram hesabından programın bugün de ekranlarda olacağı paylaşıldı. İşte o paylaşım: