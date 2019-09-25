"Çok şükür konserlerimiz devam ediyor"

2. Sayfa, programı Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekranlara geliyor. Ancak sosyal medyada 2. Sayfa programının biteceği ve yerine TV8'de Gel Konuşalım isimli programı sunan Hakan Ural'ın sunacağı programın geleceği iddia edildi. Peki 2. Sayfa programında son durum ne?

2. SAYFA KALDIRILIYOR MU?

2. sayfa programının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak programın resmi Instagram hesabından programın bugün de ekranlarda olacağı paylaşıldı. İşte o paylaşım:

HAKAN URAL'IN PAYLAŞIMI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Hakan Ural'ın ise bugün resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TV8'den ayrıldığını açıkladı.

2. SAYFA PROGRAMININ FORMATI

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı haftaiçi her sabah saat 10.00'da ekranlarda yer alıyor.