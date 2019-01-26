İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçını yöneten hakem Zorbay Küçük maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç’in üstüne yürüdü. Zorbay Küçük’ü araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük’e büyük tepki gösterirken kendi futbolcuları tarafından sakinleştirildi.

"KİMSE BENİM OYUNCUMA 'KONUŞMA LAN!' DİYEMEZ"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Altıparmak "Hakemler sahanın hakimi olabilir ama ukalalık yapma hakları yoktur. Hakemler benim oyuncuma da normal davranmak zorundadır. Tepkim benim bundandır. Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım. Maça etki etmişsin, insanlar bir şey söylüyor ama sen buna ukala ukala cevap veremezsin. Geçen sene cezalı bir hakemdi 6 ay ceza almıştı. Cezası az gelmiş. Burada da şaibeli kararlar verdi. Biz hiçbir hakemin kötü olmasını istemiyoruz ama sonuca etki eden kararlarından dolayı karşısındayız. Demek ki ceza aldıktan sonra ikinci maçıydı bu. Ama bana göre bu maçta başarısız oldu” ifadelerini kullandı.