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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, FETÖ’nün firari "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hakim Köksal Çelik'i meslekten ihraç etti. Kurul daha önce FETÖ irtibatını itiraf etmesinin ardından açığa alınan ve Şemdinli iddianamesini yazan savcı Ferhat Sarıkaya’nın da meslekten ihracına karar verdi

01.11.2018 - 17:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

HSK 2. Dairesi önemli bir gündemle toplandı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK Teftiş Kurulu’ndan dün gelen raporlara istinaden Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimlerin durumu inceledi.

Kurul, rapor doğrultusunda halen açıkta bulunan ve Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim olarak bilinen Köksal Çelik’in meslekten ihracına karar verdi.

Daire ayrıca daha önce FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve Adil Öksüz’ün tutukluluğuna itirazı reddeden hakim Çetin Sönmez’i bir kez daha meslekten ihraç etti.

Kurul yine dün tamamlanan rapor doğrultusunda FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan Şemdinli olayına dair iddianameyi yazan savcı Ferhat Sarıkaya eksenli dosyayı da karara bağladı. Daire uzun bir süredir açıkta bulunan Sarıkaya’nın meslekten ihracına karar verdi.

FETÖ İRTİBATINI İTİRAF ETMİŞTİ

Sarıkaya bu iddianame nedeniyle meslekten ihraç edilmiş ancak 2010’da oluşan yeni kurulda görev alan FETÖ'cü üyeler tarafından yeniden mesleğe kabul edilmişti. Sarıkaya, darbe girişiminin ardından FETÖ irtibatını itiraf edince açığa alınmıştı. Sarıkaya meslekten ihraç olduğu dönemde FETÖ’den maddi yardım gördüğünü net olarak söylemişti. Daire, Sarıkaya ile o dönem FETÖ adına görüşen eski FETÖ’cü yargı mensuplarından Burhan Yaz ve Cevat Gül’ün de aynı olay kapsamında meslekten ihracına karar verdi.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 25 dakika önce
    hapis yok mu !!
  • Misafir 27 dakika önce
    Bu kadar yani bu ülkede adalet yok
  • Misafir 27 dakika önce
    niye tutuklamıyorlarda ihrac ediyorlar,vatan hainliği bu kadar ucuzmu,herkes kafasına göre hainlik yapsın ozaman..
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