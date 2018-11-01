Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi önemli bir gündemle toplandı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK Teftiş Kurulu’ndan dün gelen raporlara istinaden Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimlerin durumu inceledi.

Kurul, rapor doğrultusunda halen açıkta bulunan ve Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim olarak bilinen Köksal Çelik’in meslekten ihracına karar verdi.

Daire ayrıca daha önce FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve Adil Öksüz’ün tutukluluğuna itirazı reddeden hakim Çetin Sönmez’i bir kez daha meslekten ihraç etti.

Kurul yine dün tamamlanan rapor doğrultusunda FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan Şemdinli olayına dair iddianameyi yazan savcı Ferhat Sarıkaya eksenli dosyayı da karara bağladı. Daire uzun bir süredir açıkta bulunan Sarıkaya’nın meslekten ihracına karar verdi.

FETÖ İRTİBATINI İTİRAF ETMİŞTİ

Sarıkaya bu iddianame nedeniyle meslekten ihraç edilmiş ancak 2010’da oluşan yeni kurulda görev alan FETÖ'cü üyeler tarafından yeniden mesleğe kabul edilmişti. Sarıkaya, darbe girişiminin ardından FETÖ irtibatını itiraf edince açığa alınmıştı. Sarıkaya meslekten ihraç olduğu dönemde FETÖ’den maddi yardım gördüğünü net olarak söylemişti. Daire, Sarıkaya ile o dönem FETÖ adına görüşen eski FETÖ’cü yargı mensuplarından Burhan Yaz ve Cevat Gül’ün de aynı olay kapsamında meslekten ihracına karar verdi.

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