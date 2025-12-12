Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK’nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi. Buna göre adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK hakim ve savcı ataması isim listesi 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 10 Aralık 2025 HSK 948 hakim ve savcı atama listesi görüntüleme ekranı…