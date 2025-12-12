Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ 10 ARALIK 2025: Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararnamesi Resmi Gazete’de! HSK 948 hakim ve savcı ataması öğrenme ekranı

        948 hakim ve savcının görev yeri değişti! HSK kararnamesi ile hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, HSK Birinci Dairesinin eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında aldığı atama kararlarının listesine yer verildi. Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama listesi 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden görüntülenebilecek. İşte, 10 Aralık 2025 HSK kararı ile 948 hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 07:22 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:22
        1

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK’nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi. Buna göre adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK hakim ve savcı ataması isim listesi 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 10 Aralık 2025 HSK 948 hakim ve savcı atama listesi görüntüleme ekranı…

        2

        HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

        3

        948 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

        Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

        4

        HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA

        HSK kararnamesinin ardından hakim ve savcı ataması isim listesi araştırılmaya başlandı.

        Görev yeri değişen hakim ve savcıların listesine 10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmi Gazete üzerinden ulaşılabiliyor.

        HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
