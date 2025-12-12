948 hakim ve savcının görev yeri değişti! HSK kararnamesi ile hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, HSK Birinci Dairesinin eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında aldığı atama kararlarının listesine yer verildi. Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama listesi 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden görüntülenebilecek. İşte, 10 Aralık 2025 HSK kararı ile 948 hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı...
HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.
948 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.
HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA
HSK kararnamesinin ardından hakim ve savcı ataması isim listesi araştırılmaya başlandı.
Görev yeri değişen hakim ve savcıların listesine 10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmi Gazete üzerinden ulaşılabiliyor.
