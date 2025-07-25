Hakkari'de 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, Hakkari Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 23 Temmuz'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı TIR'da yapılan aramada, ahşap kasalardaki mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı bulundu.

AA'nın haberine göre; uyuşturucunun, mermer görünümlü plastik içine gizlenerek yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Afyon sakızı ve TIR'a el konuldu, olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.