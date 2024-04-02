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        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

        Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi: İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda 361 kilo 184 gram uyuşturucu ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçma hazırlığı yaparken yakalanan İran uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 04:25 Güncelleme: 02.04.2024 - 04:25
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        Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
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        Hakkari'de farklı tarihlerde ele geçirilen 361 kilo 184 gram uyuşturucu ve 11 bin uyuşturucu hapla ilgili aranan İran uyruklu 2 şüpheli, sınır dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlere düzenlenen operasyonlarda 245 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        AA'nın haberine göre; uyuşturucularla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, dün Yüksekova ilçesi kırsalında yasa dışı yollardan sınır dışına kaçma hazırlığı yapan İran uyruklu 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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        #Yüksekova
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