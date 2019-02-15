Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Hakkarili vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte 15 Şubat Hakkari kar tatili

HAKKARİ'DE KAR TATİLİ

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 15 Şubat 2019 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personellerde aynı tarihte idari izinli olarak sayılacaktır" denildi.