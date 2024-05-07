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        Haberler Gündem Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 20:00
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        Göçmen kaçakçılığı operasyonları: 12 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçunu işleyenlerin yakalanması amacıyla ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 8 bin 880 avro, 16 bin 990 dolar, 22 bin 400 lira, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjör, 59 bin 199 tıbbi ilaç ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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