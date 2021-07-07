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Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'de kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kazan köyü Nöbet Tepe kayalıkları mevkisinde dün gerçekleştirilen operasyonda kayaların arasına gizlenmiş fünye takılı olmayan 2 adet VS-50 anti personel mayını, DM-16 aydınlatma mayını, 2 metre infilaklı fitil, elektrikli fünye, 50 metre el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektrik kablosu, 4 kilogram potasyum nitrat ve şeker karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, 300 gram toz haline getirilmiş TNT olduğu değerlendirilen plastik patlayıcı bulundu.

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