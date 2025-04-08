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        Haberler Gündem Hakkari'de TIR'ın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Hakkari'de TIR'ın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TIR'ın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:39
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        TIR'dan 61 kilogram uyuşturucu çıktı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Efeler uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde 5 torbada, 30 paket halinde 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ve 95 pakette 45 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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