Yüksekova'da sporcular 'Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarıştı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),(DHA)TÜRKİYE Kayak Federasyonu (TKP) tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nda sporcular, 2 bin 500 metre uzunluğa sahip kayak merkezinde yarıştı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi ilk kez Türkiye Kayak Federasyonu organizasyonu ile düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan yarışmaya, Türkiye'nin 20 ilinden 427 sporcu katıldı. Kar yağışının altında gerçekleştirilen yarışmayı Yüksekova Kaymakamı Ömer Cimşit, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Klasik teknik müsabakalarında, lapa lapa yağan kar yağışı altında yarışan sporcular, dereceye girmek için mücadele ederken, yarınki yarışmaların ise yaş kategorilerine göre yapılacağı belirtildi.

Yarışmaya Erzurum'dan katılan Fatma Koçer, "Yüksekova´da bu gibi yarışmalar düzenlenmiyormuş. Şu an buradayız. Burada iyi bir kar var. Kar kalınlığı yarım metreyi aşmış durumda. Yüksekova´yı böyle beklemiyorduk. Daha önce önyargımız vardı. Gelince bambaşka bir şehir gördük. Geldiğimiz için de mutlu olduk" dedi. (DHA)

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-02-05 14:57:19



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