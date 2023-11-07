Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da minibüs ile motosiklet çarpıştı; özel harekat polisi yaşamını yitirdi

        HAKKARİ'nin Yüksekovailçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü, yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da minibüs ile motosiklet çarpıştı; özel harekat polisi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekovailçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü, yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi, Yeni Mahallede bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu yolunda meydana geldi. Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akyüzlü yola savrularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. 

        Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüzlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        TÖREN DÜZENLENECEK

        Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Akyüzlü'nün cenazesi, bugün Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

        İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü de özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü'nün kazada yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü, 06.11.2023 Pazartesi günü geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz'' denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Hakkari'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        Hakkari'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        Yazar Uğur Batı, Hakkari'de eğitimcilerle söyleşi yaptı
        Yazar Uğur Batı, Hakkari'de eğitimcilerle söyleşi yaptı
        Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kaya, basın mensuplarıyla bir araya...
        Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kaya, basın mensuplarıyla bir araya...
        Doğu'daki 4 ilde Filistinliler için dua edildi
        Doğu'daki 4 ilde Filistinliler için dua edildi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incel...
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incel...