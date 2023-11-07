Yüksekova'da minibüs ile motosiklet çarpıştı; özel harekat polisi yaşamını yitirdi

HAKKARİ'nin Yüksekovailçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi, Yeni Mahallede bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu yolunda meydana geldi. Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akyüzlü yola savrularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüzlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TÖREN DÜZENLENECEK

Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Akyüzlü'nün cenazesi, bugün Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü de özel harekat polisi Yavuz Akyüzlü'nün kazada yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü, 06.11.2023 Pazartesi günü geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz'' denildi.