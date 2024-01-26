Buz pistine dönen yolda kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; olay anı kamerada

HAKKARİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kar yağışı sonrası buz pistine dönen yolda kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Hakkari'de, kar yağışının ardından buz pistine dönen yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Yeni mahalledeki yokuşta bir kamyonet, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefon kamerasına kaydedilirken, kayan kamyonet de istinat duvarına çarptıktan sonra durdu. Ön kaportasında hasar oluşan aracın sürücüsü, geri geri giderek yokuştan çıkmayı başardı.