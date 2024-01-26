Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Buz pistine dönen yolda kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; olay anı kamerada

        HAKKARİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kar yağışı sonrası buz pistine dönen yolda kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefon kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:47 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buz pistine dönen yolda kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; olay anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kar yağışı sonrası buz pistine dönen yolda kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefon kamerasına yansıdı.

        Hakkari'de, kar yağışının ardından buz pistine dönen yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Yeni mahalledeki yokuşta bir kamyonet, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefon kamerasına kaydedilirken, kayan kamyonet de istinat duvarına çarptıktan sonra durdu. Ön kaportasında hasar oluşan aracın sürücüsü, geri geri giderek yokuştan çıkmayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi Çelik, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
        Hakkari Valisi Çelik, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
        Hakkari'de yolu kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın ekiplerce hast...
        Hakkari'de yolu kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın ekiplerce hast...
        Hakkari'de bağırsağı dönen kadın, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuş...
        Hakkari'de bağırsağı dönen kadın, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuş...
        Yüksekova'da yıllardır göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor
        Yüksekova'da yıllardır göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor
        Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        21 yıldır köydeki leyleklerden erkek öldü, dişi ve yavrusu yuvalarını terk...
        21 yıldır köydeki leyleklerden erkek öldü, dişi ve yavrusu yuvalarını terk...