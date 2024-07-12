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        Silahlı saldırıda ölen Yüksekova TSO Meclis Başkanı toprağa verildi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin (53) cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:30
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        Silahlı saldırıda ölen Yüksekova TSO Meclis Başkanı toprağa verildi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin (53) cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, evli ve 5 çocuk babası Timur Sevi, 2 gün önce akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Sevi, tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Silah sesleri ile dışarıya çıkan yakınları, Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Timur Sevi, yapılan ameliyatın ardından dün alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

        SİLAHLI SALDIRGAN GÖZALTINDA

        Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Saldırganın, ifade vermeyip susma hakkını kullandığı belirtildi.

        Dün akşam cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürülen Timur Sevi, bugün sabah saatlerinde Yüksekova'ya getirilerek Orman Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznür Bartın, siyasi parti, STK temsilcilerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı.

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