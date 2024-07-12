Silahlı saldırıda ölen Yüksekova TSO Meclis Başkanı toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin (53) cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, evli ve 5 çocuk babası Timur Sevi, 2 gün önce akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Sevi, tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Silah sesleri ile dışarıya çıkan yakınları, Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Timur Sevi, yapılan ameliyatın ardından dün alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.