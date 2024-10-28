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        Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:15
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        Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

        Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine sazlığa Yüksekova Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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