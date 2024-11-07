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        Hakkari'de, otomobilde yapılan aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:02 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:05
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        Hakkari'de, otomobilde yapılan aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir otomobili durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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