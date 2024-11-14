Burdur'da kazada ölen üniversiteli Hasret, Yüksekova'da son yolculuğuna uğurlandı

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde takla atan hafif ticari araçta hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Hasret Akbaş'ın (21) cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 03.00 sıralarında Gölhisar- Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi ise ailesi tarafından teslim alınarak Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Orman Mahallesi’ne getirildi. Akbaş, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye katılan Hasret'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.