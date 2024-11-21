Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi. Kentin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç

        Benzer Haberler

        Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi
        Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi
        Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi
        Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi
        Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Askeri bando takımı Hakkari'de konser verdi
        Askeri bando takımı Hakkari'de konser verdi
        Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi
        Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi
        Hakkari'de takla atan minibüsteki 11 kişi yaralandı
        Hakkari'de takla atan minibüsteki 11 kişi yaralandı