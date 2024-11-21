Yüksekova'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi. Kentin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.