Hakkari'de 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde kar başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 2 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekova'daki kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Yağışlı hava ile birlikte etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.