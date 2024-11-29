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        Hakkari'de 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçan kamyonette 4 kişi yaralandı

        HAKKARİ- Çukurca karayolunda, sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:05
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        Hakkari'de 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçan kamyonette 4 kişi yaralandı
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        HAKKARİ- Çukurca karayolunda, sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Cemka köyünde meydana geldi. Hacı Koç yönetimindeki kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçtu. Kazada sürücü Hacı Koç ve kamyonette bulunan Harun Özkan İsmail Özkan ile Hüseyin Çiftçi yaralanırken, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten çıkarılıp ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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