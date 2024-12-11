Hakkari'de 2 kişinin ayakkabılarından 54 milyon lira değerinde kaçak külçe altın ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince durduran otomobilde bulunan 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, otomobille yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, altın sevkiyatını yapacağı öğrenilen 2 kişinin kimlik bilgisine ulaştı. Takibe alınan otomobil, jandarma ekiplerinin yol üzerinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında ayakkabılarında piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.